Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини готов инициировать санкции против местной православной церкви, если она не будет соблюдать меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал TAZ 11 марта

В Словении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Премьер, возглавляющий кризисный штаб, отметил, что данные ограничения включают в себя и богослужения. Руководство католической церкви приняло соответствующие меры, а руководство православной церкви в Словакии отказалось отменить свои богослужения.

«Я удивлен и разочарован этими действиями, церковь существует для того, чтобы помогать людям, а не для того, чтобы в интересах эгоистического следования традициям ставить под угрозу общественное здоровье», — заявил Пеллегрини.

При этом он подчеркнул, что власти республики могут рассматривать действия православной церкви как несущие угрозу общественному здоровью и реагировать на это санкциями.

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В свою очередь Прешовская епархия православной церкви напомнила, что введенный запрет не касается «необходимых церемоний». Так, согласно правилам Управления общественного здравоохранения Словацкой Республики, там, где это возможно, желательно проводить церемонии на открытом воздухе. Инструкции также подразумевают, что церемонии могут быть организованы для групп с как можно меньшим количеством людей.