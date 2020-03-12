Из-за введения с 12 марта карантина на всей территории Украины столичные рестораны и заведения общепита готовятся к существенным убыткам. Пессимистичным прогнозом 11 марта на своей странице в Facebook поделилась директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова

Инфекционист объяснила, как медреформа на Украине поможет коронавирусу © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Официантам и барменам можно подработать курьерами, пока все не уляжется. Ну а барам вообще не позавидуешь — коктейль по доставке — этого почти нет, да и неинтересно. Ведь к коктейлю должна прилагаться атмосфера. Да и кофейням тоже особо доставлять нечего», — написала Насонова.

На сегодняшний день на Украине официально зафиксирован всего один случай заболевания коронавирусом.