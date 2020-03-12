По ее расчетам, запрет на массовые мероприятия и отказ людей от посещения людных мест приведет к тому, что рестораны страны наполовину опустеют.
«Официантам и барменам можно подработать курьерами, пока все не уляжется. Ну а барам вообще не позавидуешь — коктейль по доставке — этого почти нет, да и неинтересно. Ведь к коктейлю должна прилагаться атмосфера. Да и кофейням тоже особо доставлять нечего», — написала Насонова.
На сегодняшний день на Украине официально зафиксирован всего один случай заболевания коронавирусом.