Любовь к гигантам духа Украины может уберечь от заболевания коронавирусом. Об этом на днях заявил так называемый митрополит Луцкий и Волынский неканонической Православной церкви Украины Михаил Зинкевич, видео опубликовали на YouTube-канале «Православ'я Волині»

Тарасу Шевченко – 206 лет. Знают ли россияне украинского поэта? Тараса Шевченко.

Однако он заявил, что у него в сердце «больше уважения к Т.Г. Шевченко, чем страха перед коронавирусом».

«У каждого из нас должно быть больше любви к этой фигуре, с желанием прийти к этому памятнику, чем политическая акция, которая называется "коронавирус"», — сказал раскольник.

Он процитировал слова Шевченко «люблю Украину свою» и подчеркнул, что «любовь — это побеждающая сила».

«И если у нас будет любовь к себе, если у нас будет любовь к ближнему, и если у нас будет воистину великая любовь к гигантам духа, которые есть, которые были в нашей Украине, — ничто к нам не прицепится. Ничто нам не будет угрожать», — заключил «иерарх» ПЦУ.