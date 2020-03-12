«Митрополит» рассказал, что к нему поступали звонки с просьбами не устраивать массовых мероприятий в день рождения украинского поэта и мыслителя Тараса Шевченко.
Однако он заявил, что у него в сердце «больше уважения к Т.Г. Шевченко, чем страха перед коронавирусом».
«У каждого из нас должно быть больше любви к этой фигуре, с желанием прийти к этому памятнику, чем политическая акция, которая называется "коронавирус"», — сказал раскольник.
Он процитировал слова Шевченко «люблю Украину свою» и подчеркнул, что «любовь — это побеждающая сила».
«И если у нас будет любовь к себе, если у нас будет любовь к ближнему, и если у нас будет воистину великая любовь к гигантам духа, которые есть, которые были в нашей Украине, — ничто к нам не прицепится. Ничто нам не будет угрожать», — заключил «иерарх» ПЦУ.