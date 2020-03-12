Отмечается, что женщина 1977 г.р. была задержана в пункте пропуска «Джанкой». В ходе проверки документов пограничники выяснили, что ее личностью заинтересованы правоохранительные органы Алушты.
По данным ведомства, задержанная совершила кражу имущества (доллары, золотой лом и предметы коллекционирования) на общую сумму более 3,1 миллиона рублей.
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«В процессе опроса харьковчанка рассказала, что убыла на территорию Украины в целях уклонения от следствия, однако спустя какое-то время решила вернуться и отдохнуть на крымском побережье», — говорится в сообщении.
По факту хищения имущества на крупную сумму возбуждено уголовное дело, в котором украинка является главной подозреваемой. Она передана полиции для последующей отправки инициатору розыска.