Гражданка Украины, подозреваемая в кражах в Крыму на 3 миллиона рублей, задержана при попытке въезда на полуостров, где она хотела отдохнуть. Об этом сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ 12 марта

ФСБ накрыла ячейку исламистов в Крыму © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

По данным ведомства, задержанная совершила кражу имущества (доллары, золотой лом и предметы коллекционирования) на общую сумму более 3,1 миллиона рублей.

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«В процессе опроса харьковчанка рассказала, что убыла на территорию Украины в целях уклонения от следствия, однако спустя какое-то время решила вернуться и отдохнуть на крымском побережье», — говорится в сообщении.

По факту хищения имущества на крупную сумму возбуждено уголовное дело, в котором украинка является главной подозреваемой. Она передана полиции для последующей отправки инициатору розыска.