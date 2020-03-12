Реформа системы медицины приведет к тому, что на Украине в апреле наступит критическая ситуация с эпидемией коронавируса. Об этом заявила врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская, передает «Главред» 12 марта

Голливудская звезда Том Хэнкс и его жена подхватили коронавирус © Tom Hanks / Facebook.com

«Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в частности в Европе, есть понятие "резерв инфекционных коек"… В Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических», — рассказала Голубовская.

С 12 марта на Украине по распоряжению Кабмина начинает действовать карантин, который продлится до 3 апреля. На вынужденные каникулы ушли школьники и студенты, под запретом оказались массовые собрания более 200 человек, а также авиаперелеты в некоторые страны.