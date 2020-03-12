По ее словам, с 1 апреля медучреждения будут финансироваться исходя из количества вылеченных больных, что резко сократит число инфекционных стационаров.
«Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в частности в Европе, есть понятие "резерв инфекционных коек"… В Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических», — рассказала Голубовская.
С 12 марта на Украине по распоряжению Кабмина начинает действовать карантин, который продлится до 3 апреля. На вынужденные каникулы ушли школьники и студенты, под запретом оказались массовые собрания более 200 человек, а также авиаперелеты в некоторые страны.