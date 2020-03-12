Конституционный суд Украины (КСУ) признал частично неконституционной судебную реформу президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба КСУ 11 марта

Генсек Совета Европы обеспокоена возможными последствиями судреформы Зеленского © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный суд отменил положения о сокращении вдвое числа судей Верховного суда (от 200 до 100 судей), создании Комиссии по этике и добропорядочности при Высшем совете правосудия (ВРП), сокращении сроков дисциплинарных производств в отношении судей, а также положение о новом порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

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В связи с этим КСУ рекомендовал Верховной Раде безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность судреформой Зеленского, отметив, что ее нормы могут привести к нарушению принципа независимости судебной системы на Украине.