В ноябре 2019 года глава государства подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления», которым вносятся изменения в законы «О судоустройстве и статусе судей», «Об очищении власти» и «О Высшем совете правосудия».
По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный суд отменил положения о сокращении вдвое числа судей Верховного суда (от 200 до 100 судей), создании Комиссии по этике и добропорядочности при Высшем совете правосудия (ВРП), сокращении сроков дисциплинарных производств в отношении судей, а также положение о новом порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).
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В связи с этим КСУ рекомендовал Верховной Раде безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.
Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность судреформой Зеленского, отметив, что ее нормы могут привести к нарушению принципа независимости судебной системы на Украине.