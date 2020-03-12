Против депутата Верховной Рады, музыканта Святослава Вакарчука инициируют уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и отмывание нелегальных доходов. Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале 11 марта

Вакарчук решил показать пример властям Украины и ушел с поста главы партии «Голос» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Кира Рудык.

«Вакарчук покидает пост главы партии. Вы нас, депутат Вакарчук, немного не так поняли. Мы требуем именно сдать мандат, а не пост главы партии… Вся ваша фракция должна публично прокомментировать ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов. А чтоб энергичнее думал, на днях инициируем расследование уголовного производства за уклонение от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов и за тупую морду… Обратная реинтеграция в певца», — написал юрист.

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Ранее Портнов рассказал, как Вакарчук скрывал налоги от украинского бюджета, когда выступал за границей, через офшорные компании и швейцарский банк.