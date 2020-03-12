В среду, 11 марта, Вакарчук заявил, что покидает пост главы партии «Голос». Его место заняла Кира Рудык.
«Вакарчук покидает пост главы партии. Вы нас, депутат Вакарчук, немного не так поняли. Мы требуем именно сдать мандат, а не пост главы партии… Вся ваша фракция должна публично прокомментировать ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов. А чтоб энергичнее думал, на днях инициируем расследование уголовного производства за уклонение от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов и за тупую морду… Обратная реинтеграция в певца», — написал юрист.
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Ранее Портнов рассказал, как Вакарчук скрывал налоги от украинского бюджета, когда выступал за границей, через офшорные компании и швейцарский банк.