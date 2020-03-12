«Если обвиняемые присутствуют в зале суда и не понимают по-голландски или по-английски, судья может предоставить им дипломированного переводчика. Перевод же материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом. Суд на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут на голландском языке. Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным», — сказал представитель суда.
По оценке главы базирующегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS Елены Тайс, для перевода с голландского языка на русский текста подобного объема может потребоваться около полутора лет.
Судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. Дальнейшие заседания продолжатся 23 марта. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.