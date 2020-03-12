Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан. Об этом сообщает 12 марта РИА Новости со ссылкой на окружной суд Гааги

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк сказал представитель суда.

По оценке главы базирующегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS Елены Тайс, для перевода с голландского языка на русский текста подобного объема может потребоваться около полутора лет.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. Дальнейшие заседания продолжатся 23 марта. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.