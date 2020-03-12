Депутат Верховной Рады, музыкант Святослав Вакарчук покинул пост главы партии «Голос» - его место заняла Кира Рудык. Об этом Вакарчук сообщил в видеообращении, обнародованном на странице политсилы в Facebook 11 марта

Портнов рассказал об офшорах Вакарчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудык», — заявил Вакарчук.

Он отметил, что новый лидер «Голоса» олицетворяет собой современность, которую наравне с управленческим опытом привнесет в работу партии.

При этом Вакарчук уточнил, что остается в политсиле и продолжит работу над ее развитием.

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Ранее юрист Андрей Портнов рассказал об офшорах экс-главы «Голоса» на британских Виргинских островах, пообещал обратиться в правоохранительные органы по факту уклонения от уплаты налогов и призвал членов «Голоса» сдать мандаты.