Во вторник, 10 марта, в Москве состоялась встреча делегации ОПЗЖ с депутатами Госдумы РФ. Ее целью стало формирование межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция». Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддержат эту инициативу.
«Действительно, это очень хорошая новость, особенно приятно, когда она является результатом многомесячной работы. Я хочу сказать, что впервые про эту нашу инициативу, Медведчука и других моих коллег по партии, я о ней проинформировал французских коллег во время встречи в Сенате Франции еще 10 декабря 2019 года, то есть на следующий день после саммита в "нормандском формате" глав государств и правительств. И уже тогда был большой интерес», — рассказал Волошин.
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По его словам, совместную с Медведчуком презентацию этих инициатив он провел в Сенате Франции 23 января, где также присутствовали представители Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента.
Впрочем, как отметил депутат, с тех пор в этом вопросе никаких подвижек, помимо обмена удерживаемыми лицами, не произошло.