В МИД Франции четко дали понять, что считают положительной идею межпарламентского диалога ради мира, инициированную главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил в эфире телеканала ZIK 11 марта

Обеспечить законодательно. Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу депутатов в нормандском формате © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Владимир Путин высказал мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддержат эту инициативу.

«Действительно, это очень хорошая новость, особенно приятно, когда она является результатом многомесячной работы. Я хочу сказать, что впервые про эту нашу инициативу, Медведчука и других моих коллег по партии, я о ней проинформировал французских коллег во время встречи в Сенате Франции еще 10 декабря 2019 года, то есть на следующий день после саммита в "нормандском формате" глав государств и правительств. И уже тогда был большой интерес», — рассказал Волошин.

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По его словам, совместную с Медведчуком презентацию этих инициатив он провел в Сенате Франции 23 января, где также присутствовали представители Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента.

Впрочем, как отметил депутат, с тех пор в этом вопросе никаких подвижек, помимо обмена удерживаемыми лицами, не произошло.