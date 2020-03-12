Глава МИД Польши Яцек Чапутович в недавнем интервью РБК заявил, что у граждан его страны отношение к монументам в знак благодарности Красной армии отличается от отношения к местам захоронения советских солдат

Польский историк описал, что было бы, если бы СССР ушел из Польши в 1945 году © РИА Новости, Алексей Букчин | Перейти в фотобанк

Чапутович отметил, что по окончании Второй мировой войны в Польше был насаждён «тоталитарный репрессивный советский режим», что привело к такой оценке указанных событий польским обществом.

Тем не менее, министр выступил за снижение накала исторических споров и призвал заниматься анализом исторических документов и источников профессионалов.

По мнению польского историка Томаша Янковского, если руководство страны полагает, что освобождение Красной армией Варшавы положило начало советской оккупации, то с таким же успехов можно назвать оккупацией размещение американских баз на территории Польши.