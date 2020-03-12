«Польское общество считает, что, несмотря на то что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободу польскому народу это не принесло», — пояснил дипломат.
Чапутович отметил, что по окончании Второй мировой войны в Польше был насаждён «тоталитарный репрессивный советский режим», что привело к такой оценке указанных событий польским обществом.
Тем не менее, министр выступил за снижение накала исторических споров и призвал заниматься анализом исторических документов и источников профессионалов.
По мнению польского историка Томаша Янковского, если руководство страны полагает, что освобождение Красной армией Варшавы положило начало советской оккупации, то с таким же успехов можно назвать оккупацией размещение американских баз на территории Польши.