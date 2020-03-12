Кабмин Украины отменил ликвидацию Министерства по временно оккупированным территориям, которое было присоединено к Министерству по делам ветеранов. Соответствующее постановление №212 принял премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства 11 марта

На Украине появятся Министерство ветеранов и Министерство реинтеграции Донбасса — «Слуга народа» © Андрей Лубенский

«Отменить решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», — говорится в новом постановлении.

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Согласно указу Шмыгаля, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было переименовано в Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщала, что разделение также ожидает Министерство культуры, молодежи и спорта, поскольку Министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно».