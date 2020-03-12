В сентябре 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было присоединено к Министерству по делам ветеранов. Образовавшееся ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«Отменить решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», — говорится в новом постановлении.
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Согласно указу Шмыгаля, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было переименовано в Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Ранее замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщала, что разделение также ожидает Министерство культуры, молодежи и спорта, поскольку Министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно».