Чиновник предположил, что таким образом оценили работу его команды во главе экоинспекции.
«Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. <…> Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим», — написал Фирсов.
Он заверил, что не испугается и не остановится.
«Напротив, мы на верном пути и только усилим работу», — отметил чиновник.