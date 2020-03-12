В ночь на 12 марта в украинской столице сожгли автомобиль исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook

Львовская журналистка связывает поджог своего автомобиля с работой © Jason Bolonski / flickr

«Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. <…> Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим», — написал Фирсов.

Он заверил, что не испугается и не остановится.

«Напротив, мы на верном пути и только усилим работу», — отметил чиновник.