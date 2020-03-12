Ранее руководство страны ввело карантин по всей Украине до 3 апреля. Этот режим предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть пропускных пунктов на границе.
«В каждом из супермаркетов покупки проходят в обычном режиме, не наблюдается большого скопления народа, нет форс-мажоров», — говорится в сообщении.
Корреспонденту удалось побеседовать с работниками охраны магазинов — те в недоумении и удивляются тому, что в некоторых точках Киева начался ажиотаж. Некоторые из них даже не знают, что был объявлен карантин, поскольку новости они не читали.