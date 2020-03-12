В некоторых супермаркетах Киева после объявления о карантине из-за коронавируса не наблюдается ажиотажа. Об этом 12 марта сообщает издание «Голос.UA», чей корреспондент обошел три не очень крупных супермаркета украинской столицы

Коронавирус в Европе: западные соседи Украины вводят чрезвычайное положение © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«В каждом из супермаркетов покупки проходят в обычном режиме, не наблюдается большого скопления народа, нет форс-мажоров», — говорится в сообщении.

Корреспонденту удалось побеседовать с работниками охраны магазинов — те в недоумении и удивляются тому, что в некоторых точках Киева начался ажиотаж. Некоторые из них даже не знают, что был объявлен карантин, поскольку новости они не читали.