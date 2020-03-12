Коронавирус в Европе: западные соседи Украины вводят чрезвычайное положение
Коронавирус в Европе: западные соседи Украины вводят чрезвычайное положение
© РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк
Ранее руководство страны ввело карантин по всей Украине до 3 апреля. Этот режим предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть пропускных пунктов на границе.

«В каждом из супермаркетов покупки проходят в обычном режиме, не наблюдается большого скопления народа, нет форс-мажоров», — говорится в сообщении.

Корреспонденту удалось побеседовать с работниками охраны магазинов — те в недоумении и удивляются тому, что в некоторых точках Киева начался ажиотаж. Некоторые из них даже не знают, что был объявлен карантин, поскольку новости они не читали.

 