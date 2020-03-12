Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) с участием представителей "нормандского формата" сделает возможным диалог Киева с Донбассом. Он сказал об этом после переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Минске 11 марта, передает РБК

Встреча Ермака и Козака. Возможно ли разблокирование Минского процесса? © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

В ходе встречи Козак озвучил предложение о создании диалоговой площадки с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и Донбасса.

«Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон», — сказал он.

Больше новостей о ходе урегулирования конфликта в Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру

Заявление замглавы АП РФ подтвердила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

«Не имеет значения, как будет называться этот орган. Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта — Донбасса и Украины», — заявила она.

В свою очередь министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего отметил, что на встрече в Минске «стороны согласились с тем, что нужен дополнительный орган, который сможет отрабатывать аспекты политического урегулирования» конфликта в Донбассе.