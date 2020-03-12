Спецотдел Госбюро расследований (ГБР) Украины во время следственного эксперимента на ул. Институтской в Киеве 11 марта воспроизвел процесс расстрелов участников Евромайдана, происходивших в феврале 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк сообщении.

Для подтверждения полученных в ходе эксперимента данных специалисты МВД и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз проведут баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы.

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Кроме того, на ближайшие дни назначены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей событий на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в Киеве.

Ранее Офис генпрокурора Украины передал спецотделу ГБР 42 уголовных производства по делу о массовых расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году.