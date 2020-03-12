«Цель эксперимента — установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов с имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Для подтверждения полученных в ходе эксперимента данных специалисты МВД и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз проведут баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы.
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Кроме того, на ближайшие дни назначены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей событий на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в Киеве.
Ранее Офис генпрокурора Украины передал спецотделу ГБР 42 уголовных производства по делу о массовых расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году.