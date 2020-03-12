В рамках полномочий нового органа будет происходить в том числе и прямой диалог Донбасса с Украиной.
Как отметил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего, уже есть понимание того, что именно за орган это будет.
По итогам заседания контактной группы, состоявшегося 11 марта в Минске, стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. Кроме того, до конца марта контактная группа может принять решение об обмене пленными в Донбассе.