«Очевидно, падение гривны связано как с эпидемией коронавируса, так и с падением курса рубля, падением цен на нефть», — считает эксперт.
Политолог при этом отметил, что падение курса гривны — временное явление, а влияние коронавируса на мировую экономику в ближайшее время прекратится.
«Думаю, через какое-то время гривна будет более стабильна, потому что эпидемия коронавируса начинает спадать. В Китае мы видим яркие признаки этого», — говорит Михальченко.
Кроме того, по его мнению, прекратится и обвал нефтяного рынка.
«Дальше не будет резкого падения нефти и рубля: они упали уже так, что подняться им будет очень сложно», — констатирует он.
Специалист уверен, что больших колебаний гривны дальше не будет, тем более, что бы с гривной ни творилось, украинцы привыкли не обращать на это внимания.