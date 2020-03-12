Мощное падение курса гривны вызвано соответствующим ослаблением российского рубля. Об этом рассказал глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко 11 марта в комментарии Федеральному агентству новостей

Михаил Хазин: Последствия обвала цен на нефть для России проявятся во вторник утром © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Политолог при этом отметил, что падение курса гривны — временное явление, а влияние коронавируса на мировую экономику в ближайшее время прекратится.

«Думаю, через какое-то время гривна будет более стабильна, потому что эпидемия коронавируса начинает спадать. В Китае мы видим яркие признаки этого», — говорит Михальченко.

Кроме того, по его мнению, прекратится и обвал нефтяного рынка.

«Дальше не будет резкого падения нефти и рубля: они упали уже так, что подняться им будет очень сложно», — констатирует он.

Специалист уверен, что больших колебаний гривны дальше не будет, тем более, что бы с гривной ни творилось, украинцы привыкли не обращать на это внимания.