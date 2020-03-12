При этом, считает эксперт, полномочия в управлении социально-экономическими проблемами Зеленскому ни к чему, поскольку там ему нужны успехи правительства, а сам он не может претендовать на значимые роли в определении политики в этой сфере.
«Поэтому Зеленский полагается на то, что ставленники олигархов ему помогут. Не случайно ведь он сказал, что «олигархи нанимают лучших». Вот такой у нас наивный президент в 42 года», — указал Погребинский.
Политолог добавил, что с новым правительством, в котором отчётливо прослеживаются интересы крупного украинского капитала, изменения будут, но прежде всего в интересах этого самого крупного капитала, что, впрочем, иногда совпадает с украинскими национальными интересами.