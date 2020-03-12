В то, что президент Украины Владимир Зеленский решился сконцентрировать реальные властные возможности в своих руках, можно будет поверить только после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью изданию Украина.ру

Погребинский: У Зеленского есть план, как переложить ответственность за Минск-2 на РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Поэтому Зеленский полагается на то, что ставленники олигархов ему помогут. Не случайно ведь он сказал, что «олигархи нанимают лучших». Вот такой у нас наивный президент в 42 года», — указал Погребинский.

Политолог добавил, что с новым правительством, в котором отчётливо прослеживаются интересы крупного украинского капитала, изменения будут, но прежде всего в интересах этого самого крупного капитала, что, впрочем, иногда совпадает с украинскими национальными интересами.