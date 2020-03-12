Запад начинает понимать, что нынешняя украинская власть не будет проводить европейский и евроатлантический курс и что она недостаточно компетентна для этого. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Западный проект «Анти-Россия» стал пожирать украинских олигархов. Они одумываются – Карасев

Политолог пояснил, что приход на Украине к власти человека фактически со сцены, который по-прежнему играет роль президента, вызывает серьезную озабоченность у западных элит.

Несколько пренебрежительный тон публикации британского издания The Guardian о Владимире Зеленском был связан именно с тем, уточнил Карасев, что системные политические силы не хотят популяризировать тренд, когда по всей Европе к власти приходят новые популисты.

«В Словакии недавно к власти пришел человек, который снимал свои предвыборные ролики на фоне роскошных вилл чиновников и обещал их всех посадить», — привел пример Карасев.

По его мнению, на всем Западе сегодня наступает период так называемой «новой нормальности», когда традиционные «народные» партии рушатся, и к власти приходят левые и правые популисты.