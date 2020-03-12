Поскольку украинский экспорт падает, пояснил эксперт, это отрицательно влияет на всю ситуацию в экономике. Если в прошлом году, по его словам, украинцев пугали ревальвацией, то в этом году может произойти девальвация, а за ней — рост цен.
«Поэтому есть большой риск, что мы увидим в этом году курс и по 27, и 28 и даже по 30 гривен за доллар. Я не говорю, что это точно, но такой риск существует. Соответственно уровень инфляции превысит 12%», — указал Охрименко.
Экономист также добавил, что властям надо немедленно менять руководство Нацбанка, поскольку если оно все же сохранит свой пост, курс гривны будет очень маленьким.