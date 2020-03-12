Не исключено, что обвал на финансовых рынках и резкое падение цен на нефть может привести к девальвации гривны. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Из-за обвала рынков мы можем увидеть доллар по 30 гривен © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Поэтому есть большой риск, что мы увидим в этом году курс и по 27, и 28 и даже по 30 гривен за доллар. Я не говорю, что это точно, но такой риск существует. Соответственно уровень инфляции превысит 12%», — указал Охрименко.

Экономист также добавил, что властям надо немедленно менять руководство Нацбанка, поскольку если оно все же сохранит свой пост, курс гривны будет очень маленьким.