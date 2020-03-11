«Что касается учебного процесса, он будет проводиться дистанционно. Мы провели уже беседы с некоторыми средствами массовой информации и будем проводить телеуроки для школьников», — заявил Поворозник.
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Он также отметил, что из-за карантина было перенесено пробное независимое оценивание, которое школьники должны были сдавать в конце марта.
Ранее Кабинет министров Украины с 12 марта по 3 апреля ввел карантин в учебных заведениях и запретил массовые общественные мероприятия, чтобы избежать распространения заболевания.