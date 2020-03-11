Киевским школьникам во время карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, будут проводить телеуроки. Об этом в среду, 11 марта, на брифинге заявил первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник, передает «Укринформ»

«Что касается учебного процесса, он будет проводиться дистанционно. Мы провели уже беседы с некоторыми средствами массовой информации и будем проводить телеуроки для школьников», — заявил Поворозник.

Будут возмущаться, но после смертей сработает инстинкт самосохранения: соцсети о карантине на Украине © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он также отметил, что из-за карантина было перенесено пробное независимое оценивание, которое школьники должны были сдавать в конце марта.

Ранее Кабинет министров Украины с 12 марта по 3 апреля ввел карантин в учебных заведениях и запретил массовые общественные мероприятия, чтобы избежать распространения заболевания.