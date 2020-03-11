«Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях «ИГИЛ». На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
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Мужчину задержали на одной из улиц столицы. По решению Шевченковского суда, задержанный будет находиться под стражей до экстрадиции.
*Деятельность организации запрещена в РФ