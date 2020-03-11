В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прямо на улице задержали члена международной террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ). Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба СБУ

«Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях «ИГИЛ». На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Что известно о задержанном СБУ в Киевской области командире ИГИЛ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Мужчину задержали на одной из улиц столицы. По решению Шевченковского суда, задержанный будет находиться под стражей до экстрадиции.

*Деятельность организации запрещена в РФ