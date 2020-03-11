Власти Молдавии намерены ужесточить ответственность за нарушение норм карантина и запрета на массовые мероприятия. Об этом в среду, 11 марта, сообщил министр юстиции республики Фадей Нагачевский, передает Sputnik Молдова

Такое решение было принято на заседании парламента.

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Кроме того, Кодекс о правонарушениях будет дополнен статьей, которая определит наказание за «несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями», а также «намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты» — нарушителя ждет штраф в размере 25 тысяч леев (104 тыс. рублей).

Ожидается, что проект поправок направят в парламент уже вечером среды, 11 марта.

Согласно последним данным, в Молдавии зафиксированы три случая заболевания коронавирусом. В республике ввели полный запрет на все общественные мероприятия.