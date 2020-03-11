Обычно в теплое время года Папа проводил аудиенцию на площади в окружении верующих. Ограничить общение с паствой Папе пришлось из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Во время аудиенции понтифик обратился к заболевшим со словами утешения и поблагодарил медработников, которые борются с эпидемией.
«Но я бы не хотел, чтобы эта боль, эта мощная эпидемия заставила нас забыть о несчастных сирийцах, страдающих между Грецией и Турцией: этот народ годами терпит муки. Люди вынуждены бежать от войны, от голода, от болезней. Давайте не будем забывать о братьях и сестрах, о многих детях, которые там подвергаются испытаниям», — сказал он.
В воскресенье, 8 марта, глава католической церкви также нарушил традицию, не став читать проповедь из окна верующим, которые собираются на площади перед Апостольским дворцом.
Эпидемия коронавируса в Италии вынудила Ватикан закрыть для туристов Собор Святого Петра. Ограничения будут действовать до 3 апреля.
К 11 марта в Италии зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, количество жертв эпидемии превысило 600 человек. Более тысячи человек выздоровели.