Папа Римский Франциск 11 марта провел аудиенцию в видеорежиме из библиотеки Апостольского дворца. Об этом сообщает информационный портал Vatican News

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Во время аудиенции понтифик обратился к заболевшим со словами утешения и поблагодарил медработников, которые борются с эпидемией.

«Но я бы не хотел, чтобы эта боль, эта мощная эпидемия заставила нас забыть о несчастных сирийцах, страдающих между Грецией и Турцией: этот народ годами терпит муки. Люди вынуждены бежать от войны, от голода, от болезней. Давайте не будем забывать о братьях и сестрах, о многих детях, которые там подвергаются испытаниям», — сказал он.

В воскресенье, 8 марта, глава католической церкви также нарушил традицию, не став читать проповедь из окна верующим, которые собираются на площади перед Апостольским дворцом.

Эпидемия коронавируса в Италии вынудила Ватикан закрыть для туристов Собор Святого Петра. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

К 11 марта в Италии зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, количество жертв эпидемии превысило 600 человек. Более тысячи человек выздоровели.