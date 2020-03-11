В отделение областной инфекционной клинической больницы Запорожской области с подозрением на коронавирус была госпитализирована женщина, прибывшая из Италии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Запорожской ОГА

«В пункт здравоохранения вокзала станции "Запорожье-1" за медицинской помощью по поводу тяжелого протекания острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает», — говорится в сообщении.

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Результаты анализов не подтвердили грипп и парагрипп. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, был отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины.