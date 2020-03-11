Жители Казахстана купили в Армении более 22 тысяч автомобилей, но теперь это проблема: легализовать их на родине они не могут из-за дороговизны этого процесса. Об этом пишет Sputnik Армения 11 марта

Из указанных 22 тыс. машин только 18 временно зарегистрировали в Казахстане, говорится в публикации.

Между тем, казахские власти предостерегают автовладельцев от каких-либо массовых акций в защиту своих прав, пишет агентство.

Владельцы автомобилей заявляют, что оформление документов на автомобили достигает $10 тыс, что для большинства просто неподъемная сумма.

"Евробляхеры" против Зеленского: власть уступила, штрафы отложили © Украина.Ру

Ранее похожая ситуация с автомобилями с европейскими номерами сложилась на Украине. По стране колесили сотни тысяч неоформленных машин с европейскими номерами, которых в народе называли «евробляхами».

Владельцы этих авто устраивали массовые протесты с требованиями снизить стоимость растаможки и отменить высокие штрафы.