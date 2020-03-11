Из указанных 22 тыс. машин только 18 временно зарегистрировали в Казахстане, говорится в публикации.
Между тем, казахские власти предостерегают автовладельцев от каких-либо массовых акций в защиту своих прав, пишет агентство.
Владельцы автомобилей заявляют, что оформление документов на автомобили достигает $10 тыс, что для большинства просто неподъемная сумма.
Кроме того, их постоянно штрафуют сотрудники МВД: общая сумма штрафов и предписаний для владельцев армянских авто составила $791 тыс.
Ранее похожая ситуация с автомобилями с европейскими номерами сложилась на Украине. По стране колесили сотни тысяч неоформленных машин с европейскими номерами, которых в народе называли «евробляхами».
Владельцы этих авто устраивали массовые протесты с требованиями снизить стоимость растаможки и отменить высокие штрафы.