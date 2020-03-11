Киевлян попросили не устраивать ажиотаж в магазинах из-за карантина по коронавирусу

На Украине до 3 апреля запрещены массовые собрания и закрыты учебные заведения. Эти меры, как полагает правительство страны, должны поставить заслон на пути распространения эпидемии коронавируса.
«Это не значит, что надо бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички. Прошу никого не паниковать, ведь в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом», — написал Прокопив.
По словам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко, карантин не сможет остановить эпидемию.