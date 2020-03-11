Киевлян попросили не устраивать ажиотаж в магазинах из-за карантина по коронавирусу

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив призвал жителей столицы соблюдать спокойствие, несмотря на карантин, который правительство Украины вводит по всей стране с 12 марта. Об этом киевский чиновник написал на своей странице в Facebook

Почему и как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь © REUTERS, Mykola Tys

«Это не значит, что надо бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички. Прошу никого не паниковать, ведь в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом», — написал Прокопив.

По словам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко, карантин не сможет остановить эпидемию.