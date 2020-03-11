Правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в стране и для недопущения распространения COVID-19. Об этом 11 марта сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале

Отмечается, что на заседании Кабинета Министров было принято решение выделить 100 млн грн (около 300 миллионов рублей) на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Врач-инфекционист объяснила, почему карантин по коронавирусу на Украине бесполезен © REUTERS, Mykola Tys

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня введен запрет экспорта товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

«Кабинетом министров Украины принято решение ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей», — написал он.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в аэропорту «Борисполь».