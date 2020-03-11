США и Европа уже не будут оказывать Украине серьезную поддержку, но это не означает, что Украина повернется в сторону России. Об этом рассказал российско-германский политолог Александр Сосновский в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

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«Нужно освободить место для тех людей, которые могут здраво размышлять и которые не заражены вот этой западенщиной и нацизмом, без претензий на то, что вот мы такие, а вы все ватники», — пояснил Сосновский.

Пока же, по его словам, на первом месте находятся политики вроде ответственного за гибель людей в Одессе Алексея Гончаренко, который позволяет себе оскорблять президента Владимира Зеленского, а тот не может ему адекватно ответить.

И когда Зеленский поймет, добавил политолог, что он остался один без поддержки Запада и в окружении неонацистов, он примет по-настоящему решительные меры и отправится в отставку.