Для того чтобы Украина повернулась в сторону России, категоричен эксперт, там нужно будет создать некий аналог СМЕРША, который отправит в тюрьму всю майданную и националистическую власть.
«Нужно освободить место для тех людей, которые могут здраво размышлять и которые не заражены вот этой западенщиной и нацизмом, без претензий на то, что вот мы такие, а вы все ватники», — пояснил Сосновский.
Пока же, по его словам, на первом месте находятся политики вроде ответственного за гибель людей в Одессе Алексея Гончаренко, который позволяет себе оскорблять президента Владимира Зеленского, а тот не может ему адекватно ответить.
И когда Зеленский поймет, добавил политолог, что он остался один без поддержки Запада и в окружении неонацистов, он примет по-настоящему решительные меры и отправится в отставку.