Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Румас, передает Sputnik Беларусь в среду, 11 марта

Подарок для Лукашенко. Нефтяной коллапс резко улучшает позиции Белоруссии, но ненадолго © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали, и в связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с представителями нефтяных компаний и дать ответ», — заявил Румас.

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Он также отметил, что «на первый взгляд» российская сторона эти предложения не отвергала.

По словам Румаса, Белоруссия продолжит ежемесячно покупать как минимум два танкера альтернативной нефти, даже если вопрос поставок из России будет улажен.

Москва и Минск с 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. В связи с этим с 1 января РФ частично прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, которые сейчас работают с загрузкой в 50%.