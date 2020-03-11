Дарига Назарбаева — потенциальная наследница
Дарига Назарбаева — потенциальная наследница
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Назарбаев на встрече рассказал о том, что казахский филиал МГУ, расположенный в Нур-Султане, получил от властей страны новые помещения.

«Согласно договорённостям с президентом России, мы создали филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас филиал расширяется, наблюдается дефицит площади. Поэтому мы передаём для филиала МГУ учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров», — отметил он.

В завершение встречи Назарбаев, ранее получивший степень почетного доктора МГУ,  был награждён высшей наградой вуза — «Звездой Московского университета».    