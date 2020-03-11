Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 марта встретился в Московском государственном университете с ректором вуза Виктором Садовничим и получил высшую награду учебного заведения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елбасы

Дарига Назарбаева — потенциальная наследница © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк «Согласно договорённостям с президентом России, мы создали филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас филиал расширяется, наблюдается дефицит площади. Поэтому мы передаём для филиала МГУ учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров», — отметил он. В завершение встречи Назарбаев, ранее получивший степень почетного доктора МГУ, был награждён высшей наградой вуза — «Звездой Московского университета».