Казахстанский эксперт рассказал, кто в его стране вступает в исламистские группировки
Казахстанский эксперт рассказал, кто в его стране вступает в исламистские группировки
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Экстремистскую идеологию боевики запрещенной организации пропагандировали на конспиративных собраниях среди мусульман, которым предлагали вступить в ряды террористов.

При обысках у них изъяли большое количество запрещенной литературы.

Организация, название которой на русский язык переводится как «Партия исламского освобождения», стремится устранить все немусульманские правительства и создать так называемый всемирный халифат.

МИД Украины выразил протест в связи с задержанием крымских татар, подозреваемых в связях с террористической организацией.

 

*Деятельность организации запрещена в России