Экстремистскую идеологию боевики запрещенной организации пропагандировали на конспиративных собраниях среди мусульман, которым предлагали вступить в ряды террористов.
При обысках у них изъяли большое количество запрещенной литературы.
Организация, название которой на русский язык переводится как «Партия исламского освобождения», стремится устранить все немусульманские правительства и создать так называемый всемирный халифат.
МИД Украины выразил протест в связи с задержанием крымских татар, подозреваемых в связях с террористической организацией.
*Деятельность организации запрещена в России