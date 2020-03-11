Сотрудник ФСБ РФ задержали в Бахчисарае четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства

Казахстанский эксперт рассказал, кто в его стране вступает в исламистские группировки © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

При обысках у них изъяли большое количество запрещенной литературы.

Организация, название которой на русский язык переводится как «Партия исламского освобождения», стремится устранить все немусульманские правительства и создать так называемый всемирный халифат.

МИД Украины выразил протест в связи с задержанием крымских татар, подозреваемых в связях с террористической организацией.

*Деятельность организации запрещена в России