По его данным, по состоянию на 9:30 (10:30 мск) в обесточенных шахтах не работали системы водоотведения и вентиляции. Задолженность «Волыньугля» за электроэнергию на сегодняшний день составляет 170 миллионов гривен (475,9 млн рублей).
«Вчера (10 марта — ред.) в здании ГП "Волыньуголь" (Нововолынск) проходила акция протеста. Работники шахты заставили написать заявления об увольнении руководителей ГП и шахты "Бужанская", подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за ухудшения дел на угольных предприятиях», — сообщил Волынец.
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Он также отметил, что со стороны Министерства энергетики Украины ответа нет, так как оно в течение недели было без руководства. При этом назначение Виталия Шубина врио министра, по словам главы профсоюза, — это «формальность».