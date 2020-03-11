Во вторник, 10 марта, в здании госпредприятия «Волыньуголь» прошла акция протеста работников шахт «Бужанская» и «Нововолынская 9», которые были отключены от электроснабжения из-за долгов. Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 11 марта

Украинские горняки приковали себя к канистрам с бензином © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Вчера (10 марта — ред.) в здании ГП "Волыньуголь" (Нововолынск) проходила акция протеста. Работники шахты заставили написать заявления об увольнении руководителей ГП и шахты "Бужанская", подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за ухудшения дел на угольных предприятиях», — сообщил Волынец.

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Он также отметил, что со стороны Министерства энергетики Украины ответа нет, так как оно в течение недели было без руководства. При этом назначение Виталия Шубина врио министра, по словам главы профсоюза, — это «формальность».