«Россия в 1998 году объявила дефолт и долги переоформила на новый срок. В 98-м году ее экономику так шарахнуло, что она только в 2002 году очухалась. Ничего себе облегчение. Просто все забыли, что, когда Путин пришел к власти, экономика мертвая лежала», — негодует эксперт.
В 2015 году, пояснил экономист, Украина фактически пережила состояние дефолта, спровоцированного Майданом, когда в какой-то момент курс доллара переваливал за 40 гривен, что не принесло ей ничего хорошего.
Сегодняшнее падение цен на нефть и обвал рынков не спровоцирует дефолт, но в 2020 году украинский экспорт уменьшится, рост ВВП будет медленным, а также может произойти девальвация гривны, заключил Охрименко.