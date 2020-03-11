Тезис о том, будто бы дефолт принесет очищение украинской экономике, является полной чушью. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

В 2015 году, пояснил экономист, Украина фактически пережила состояние дефолта, спровоцированного Майданом, когда в какой-то момент курс доллара переваливал за 40 гривен, что не принесло ей ничего хорошего.

Сегодняшнее падение цен на нефть и обвал рынков не спровоцирует дефолт, но в 2020 году украинский экспорт уменьшится, рост ВВП будет медленным, а также может произойти девальвация гривны, заключил Охрименко.