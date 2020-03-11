Полсотни студентов из Казахстана отзывают из Минска из-за распространения коронавируса в Белоруссии, еще столько же продолжат учебу, сообщило интернет-издание TUT.BY 11 марта

Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Как рассказали в деканате БГАТУ, теперь КАУ срочно требует вернуть своих студентов на родину.

«Мы получили официальное письмо из казахского вуза, в котором написано, что они отзывают своих студентов домой. В письме указано: это связано с тем, что в Белоруссии есть случаи коронавируса», — сообщили в БГАТУ.

Между тем, несколько студентов из Казахстана, учащихся в БГАТУ на постоянной основе, продолжают ходить на пары.

Еще 47 казахских студентов учатся в Белорусском государственном университете (БГУ). Они также занимаются в обычном режиме.