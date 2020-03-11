Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии
Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
По его данным, в феврале в Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ) на учебу по программе обмена прилетели 50 студентов из Казахского агротехнического университета (КАУ).

Как рассказали в деканате БГАТУ, теперь КАУ срочно требует вернуть своих студентов на родину.

«Мы получили официальное письмо из казахского вуза, в котором написано, что они отзывают своих студентов домой. В письме указано: это связано с тем, что в Белоруссии есть случаи коронавируса», — сообщили в БГАТУ.

Между тем, несколько студентов из Казахстана, учащихся в БГАТУ на постоянной основе, продолжают ходить на пары.

Еще 47 казахских студентов учатся в Белорусском государственном университете (БГУ). Они также занимаются в обычном режиме.    