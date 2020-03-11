Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines оптимизирует полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением коронавируса. Об этом 11 марта компания сообщила в Facebook

Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В частности, перенесены рейсы из Киева в Рим, Бергамо (Милан), Пизу и Болонью — на 1 июня. Из Львова в Рим и Бергамо (Милан) можно будет также улететь 1 июня, а из Киева в Бари — 1 мая.

Без изменений остается выполнение рейсов из Киева и Львова в Неаполь. Старт полетов в Римини и Ламецию-Терме запланирован на 30 мая и в Катанию на 26 мая.

Также уменьшится число рейсов в Израиль. До 16 апреля будут отменены шесть рейсов из Львова в Тель-Авив и обратно. Из Запорожья в Тель-Авив и в обратном направлении отменят 5 рейсов.

Из Харькова рейсы отменяются полностью. Компания предлагает бесплатно изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств. Если билеты были приобретены у агентов или через специальные сервисы, для возвращения средств необходимо обращаться к ним.