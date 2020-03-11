«В скором времени Яценюка используют как свидетеля в деле Порошенко, также его будут привлекать как советника в переговорный процесс с МВФ», — говорится в сообщении.
Накануне экс-премьер и лидер партии «Народный фронт» Яценюк дал интервью в прямом эфире Радио НВ. Он заявил, что основной ошибкой правительства Алексея Гончарука стало отсутствие подписания программы с Международным валютным фондом.
После ухода с должности премьера Яценюк редко появлялся в публичном пространстве. Почти за четыре года он дал всего лишь несколько интервью.