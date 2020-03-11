Госбюро расследований (ГБР) Украины хочет привлечь экс-премьера Арсения Яценюка в качестве свидетеля в деле против бывшего президента Петра Порошенко. Об этом 11 марта сообщает Telegram-канал «Источники Шаурмы Зеленского» со ссылкой на источник в ГБР

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