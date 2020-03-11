Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, 10 марта в своем Instagram заинтриговала поклонников клипом на песню «Новая сила киски»

«Из звезды – в порноактрисы». Maruv снова шокировала поклонников откровенными фото © Facebook, MARUV

«Все будут в зоне риска! В эту пятницу на Maruvofficial YouTube Channel. И не тормози!» — подписала видео Корсун.

Подписчики раскритиковали звезду за откровенность.

«Боже. Ужасно», «А как все хорошо начиналось. Но это фэ. Это гимн бл…й?», «Киска без прописки… гм. У вас тексты кончились?», «Так нравились ее песни, а сейчас непонятно что, клипы дешево выглядят, разочарована», «Титечки на стенах, енто что-то», «Все отлично… но текст полная х…я. Кого мы вырастим на таких песнях и клипах — это страшно», — возмутились они.