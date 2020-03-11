Апелляционный суд болгарского Бургаса вынес окончательное решение об экстрадиции Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 11 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора Украины

Суд Болгарии будет держать подозреваемого по делу Гандзюк в тюрьме до решения вопроса об экстрадиции © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

По данным источников, Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение суда первой инстанции, который одобрил экстрадицию украинца. Отмечается, что во время суда подозреваемый утверждал, что на Украине его якобы могут поместить в секретную тюрьму, и он готов сотрудничать со следствием, но находясь в Болгарии.

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В июне прошлого года Днепровский районный суд вынес приговоры другим фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Непосредственный исполнитель Никита Грабчук и подстрекатель Сергей Торбин получили по шесть лет, их пособники — три и четыре года лишения свободы.

В феврале того же года подозрение объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, Игорю Павловскому и Левину, который сбежал за границу.