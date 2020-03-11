Накануне, 10 марта, суд решил сделать бессрочным арест Левина, изначально помещенного в заключение на 40 дней с 27 января, до решения вопроса о его экстрадиции.
По данным источников, Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение суда первой инстанции, который одобрил экстрадицию украинца. Отмечается, что во время суда подозреваемый утверждал, что на Украине его якобы могут поместить в секретную тюрьму, и он готов сотрудничать со следствием, но находясь в Болгарии.
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В июне прошлого года Днепровский районный суд вынес приговоры другим фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Непосредственный исполнитель Никита Грабчук и подстрекатель Сергей Торбин получили по шесть лет, их пособники — три и четыре года лишения свободы.
В феврале того же года подозрение объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, Игорю Павловскому и Левину, который сбежал за границу.