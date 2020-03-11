Президент Турции Реджеп Эрдоган не может шантажировать Европу беженцами из Ближнего Востока, поскольку он проиграл по многим вопросам внешней политики. Об этом рассказал главный редактор издания World Economy Александр Сосновский в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

Путин, Эрдоган и бесконечный Ближний Восток © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Он приехал в Москву, показывая, что у него нет камня за пазухой, что он не готов воевать. Но все мы прекрасно понимаем, что у него есть камень, и что он готов воевать», — подчеркнул Сосновский.

Публицист считает, что российские и турецкие войска еще столкнутся на отдельных участках сирийской территории, поскольку там переплетены интересы самых разных игроков, и урегулировать эту ситуацию трудно.