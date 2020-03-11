Эрдоган, пояснил эксперт, перестарался в своем намерении возродить янычарскую империю, игнорируя при этом интересы своих соседей, для него наступило очень тяжелое время, и поэтому он запросил перемирия, приехав на встречу к президенту РФ Владимиру Путину по Сирии.
«Он приехал в Москву, показывая, что у него нет камня за пазухой, что он не готов воевать. Но все мы прекрасно понимаем, что у него есть камень, и что он готов воевать», — подчеркнул Сосновский.
Публицист считает, что российские и турецкие войска еще столкнутся на отдельных участках сирийской территории, поскольку там переплетены интересы самых разных игроков, и урегулировать эту ситуацию трудно.