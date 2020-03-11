Республика Беларусь осталась в сфере интересов экс-премьера Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост замглавы Совбеза РФ. Об этом сам чиновник рассказал на встрече с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом в Москве, пишет Sputnik 11 марта

Обеспечить законодательно. Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу депутатов в нормандском формате © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Медведев отметил, что ситуация затрагивает не только экономику, но и безопасность государств в целом, и передал привет и наилучшие пожелания Александру Лукашенко.

«Я так понимаю, что Республика Беларусь все равно останется в сфере ваших интересов», — сказал белорусский премьер.

«Вне всякого сомнения, мы ведь друзья, мы братья, соседи», — с улыбкой подтвердил Медведев.