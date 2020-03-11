Одной из тем встречи стали проблемы безопасности, которые особенно остро встали в связи с эпидемией коронавируса и обвалом цен на нефть.
Медведев отметил, что ситуация затрагивает не только экономику, но и безопасность государств в целом, и передал привет и наилучшие пожелания Александру Лукашенко.
«Я так понимаю, что Республика Беларусь все равно останется в сфере ваших интересов», — сказал белорусский премьер.
«Вне всякого сомнения, мы ведь друзья, мы братья, соседи», — с улыбкой подтвердил Медведев.