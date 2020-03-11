Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал перезапуск партии УДАР. Он сообщил об этом в интервью изданию «Бабель» 11 марта

Кличко пойдет на местные выборы с новой партией © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«У нас будет масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию. Работа уже началась… Много новых людей, много опытных людей. Это будет перезагрузка партии, мы однозначно будем формировать еще более мощную команду, которая покажет результат», — заявил Кличко.

Он также сообщил о намерении принять участие в местных выборах в конце октября 2020 года в тех регионах, где у партии хорошие позиции.

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Ранее киевский градоначальник являлся формальным лидером партии «Блок Петра Порошенко "Солидарность"». Он возглавил ее в 2015 году, когда УДАР фактически прекратил свое существование, влившись в БПП.

В мае 2019 года БПП была переименована в «Европейскую солидарность» и избрала своим лидером экс-президента Украины Петра Порошенко.