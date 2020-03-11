«Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в сети», — говорится в сообщении.
Многие автолюбители пишут, что таким образом они хотят выразить свой протест, и некоторые даже не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется.
«Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен», — пишет один из протестующих.
Ранее стало известно, что в среднем цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, — на 20%. При этом председатель правления АК Узавтосаноат» Шавкат Умурзоков еще в 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.