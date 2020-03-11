Узбекские водители организовали в соцсетях флешмоб против роста цен на автомобили, которые продает компания GM Uzbekistan. Об этом 11 марта сообщает Sputnik Узбекистан

Узбекистан хочет разместить у себя серверы Google, Facebook и Yandex © CC0, Pixabay говорится в сообщении.

Многие автолюбители пишут, что таким образом они хотят выразить свой протест, и некоторые даже не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется.

«Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен», — пишет один из протестующих.

Ранее стало известно, что в среднем цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, — на 20%. При этом председатель правления АК Узавтосаноат» Шавкат Умурзоков еще в 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.