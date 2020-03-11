Депутаты Верховной Рады будут работать в парламенте, несмотря на решение Кабмина в рамках карантина ввести запрет на проведение массовых мероприятий на всей территории страны. Об этом 11 марта сообщила депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook

Правительство Украины объявило карантин по всей стране до 3 апреля — депутат © Национальная гвардия Украины

По ее словам, карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний численностью более 200 человек. Также закроют авиасообщение с некоторыми странами.

Кроме того, будет закрыта большая часть КПП — из 219 останется 49. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что там будут оборудованы места для карантина.

Правительство выделило также 100 млн гривен (около 280 миллионов рублей) на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.