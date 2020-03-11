Если маленькие реки, которые наполняют Днепр своими больными и загрязненными водами, то него попадает грязная река, а из-за маловодия Днепр будет недостаточно наполняться, так же, как и все остальные водоемы страны, полагает эксперт.
«Это тенденция привела к тому, что у нас на данный момент наблюдается более 55 мелей, на которых можно, в прямом смысле слова, стоять по колено в воде посреди Днепра», — указал Чистяков.
Специалист также отметил, что в Киеве и Киевской области более 60% всех природных нерестилищ исчезли по вине застройки береговой линии, а на их местах появились бетонные причалы и частные пляжи.