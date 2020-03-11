Днепр является главной водной артерией Украины, но из-за маловодия он рискует обмелеть. Об этом рассказал эколог Александр Чистяков в недавнем интервью изданию «ГолосUA»

Лебеди, дельфины: побережье Азовского моря заполонили трупы животных © nashemisto.dp.ua

«Это тенденция привела к тому, что у нас на данный момент наблюдается более 55 мелей, на которых можно, в прямом смысле слова, стоять по колено в воде посреди Днепра», — указал Чистяков.

Специалист также отметил, что в Киеве и Киевской области более 60% всех природных нерестилищ исчезли по вине застройки береговой линии, а на их местах появились бетонные причалы и частные пляжи.