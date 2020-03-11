«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля… Карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами», — сообщила Сюмар в Facebook.
При этом депутат не сообщила, с какими именно странами Украина собирает прекратить авиасообщение. Также по ее словам карантин предусматривает закрытие учебных заведений и запрет массовых собраний численностью более 200 человек.
Кроме того, будет закрыта большая часть КПП — из 219 останется 49. Правительство выделило также 100 млн гривен (около 280 млн рублей) на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.