Кабмин Украины принял решение закрыть авиасообщение с рядом государств из-за коронавируса. Об этом 11 марта сообщила депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, которая присутствовала на заседании правительства

Опасный пассажир. В Киев из Дубая везут коронавирус © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

При этом депутат не сообщила, с какими именно странами Украина собирает прекратить авиасообщение. Также по ее словам карантин предусматривает закрытие учебных заведений и запрет массовых собраний численностью более 200 человек.

Кроме того, будет закрыта большая часть КПП — из 219 останется 49. Правительство выделило также 100 млн гривен (около 280 млн рублей) на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.