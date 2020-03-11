Кабинет министров Украины принял решение ввести на всей территории страны карантин из-за коронавируса. Об этом 11 марта сообщила на своей странице в Facebook депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, которая присутствовала на заседании правительства

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — сообщила Сюмар. Опасный пассажир. В Киев из Дубая везут коронавирус © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По ее словам, карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний численностью более 200 человек. Также закроют авиасообщение с некоторыми странами.

Кроме того, будет закрыта большая часть КПП — из 219 останется 49. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что там будут оборудованы места для карантина. Правительство выделило также 100 млн гривен (около 280 миллионов рублей) на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.