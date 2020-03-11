На Украине с размахом отмечают 300-летие барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена – реальной исторической личности, которая стала прототипом известного литературного персонажа. Об этом в среду, 11 марта, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Несмотря на то что 300 лет известному краснобаю исполняется только 11 мая, праздновать его юбилей начали уже в марте. На Украине стартовал проект «Мюнхгаузен-300», в рамках которого в Кропивницком уже состоялся концерт «Музыка для барона Мюнхгаузена».

«С чего бы такое внимание к этой персоне, спросите вы? На Украине считают, что в биографии барона есть существенный украинский эпизод. В 1737 году 17-летний немец участвовал в осаде Очакова, а это сейчас территория Николаевской области», — говорится в сообщении.

История одного издания. Как на русские деньги в Швейцарии контрабандный «Кобзарь» напечатали © НТУУ "КПИ" Антона Ульриха. С ним Мюнгхаузен и поучаствовал в турецкой кампании на стороне России, а потом долгое время служил Российской короне и даже командовал почётным караулом, встречавшим в Риге принцессу Софию-Фредерику Ангальт-Цербстскую (будущую императрицу Екатерину II).

Знатным рассказчиком барон прослыл по возвращении в Германию.