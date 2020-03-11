Несмотря на то что 300 лет известному краснобаю исполняется только 11 мая, праздновать его юбилей начали уже в марте. На Украине стартовал проект «Мюнхгаузен-300», в рамках которого в Кропивницком уже состоялся концерт «Музыка для барона Мюнхгаузена».
«С чего бы такое внимание к этой персоне, спросите вы? На Украине считают, что в биографии барона есть существенный украинский эпизод. В 1737 году 17-летний немец участвовал в осаде Очакова, а это сейчас территория Николаевской области», — говорится в сообщении.
Юный барон Мюнхгаузен, по данным историков, служил пажом герцога Антона Ульриха. С ним Мюнгхаузен и поучаствовал в турецкой кампании на стороне России, а потом долгое время служил Российской короне и даже командовал почётным караулом, встречавшим в Риге принцессу Софию-Фредерику Ангальт-Цербстскую (будущую императрицу Екатерину II).
Знатным рассказчиком барон прослыл по возвращении в Германию.