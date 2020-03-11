Заказник, внесенный в список земель природно-заповедного фонда, находится на рубеже Чугуевского и Харьковского районов, недалеко от села Рогань.
Здесь произрастают растения, которые занесены не только в Красную книгу Украины, но и в Красную книгу Европы.
По словам местных жителей, пожары в заказнике по вине неизвестных поджигателей возникают каждый год.
По словам замначальника ГСЧС в Харьковской области, от огня никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Не исключают спасатели и намеренный поджог.
Заказник находится за границами села Рогань, поэтому у поселкового совета нет полномочий по противопожарным мероприятиям.