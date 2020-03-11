Пожар уничтожил большую часть природного заказника «Ковыльная степь» в Харьковской области, площадь которого составляет более 70 гектаров. Об этом 11 марта сообщает «Корреспондент» со ссылкой на ObjectivTv

Заказник, внесенный в список земель природно-заповедного фонда, находится на рубеже Чугуевского и Харьковского районов, недалеко от села Рогань.

Здесь произрастают растения, которые занесены не только в Красную книгу Украины, но и в Красную книгу Европы.

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По словам замначальника ГСЧС в Харьковской области, от огня никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Не исключают спасатели и намеренный поджог.

Заказник находится за границами села Рогань, поэтому у поселкового совета нет полномочий по противопожарным мероприятиям.